Stadtrat stimmt für Erweiterung des FOC

Der Verbandsgemeinderat Montabaur hat in seiner Sitzung am Donnerstagbend unter anderem über die Erweiterung des FOC Outlet Centers gesprochen. Dafür müsste nach Angaben der Verbandsgemeinde der Flächennutzungsplan des etwa zehn Hektar großen Gebiets geändert werden. Der Rat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Thema war außerdem die touristische Weiterentwicklung des Gelbachtals. Dort soll im kommenden Jahr etwa der Gelbachwanderweg und Wohnmobilstellplätze entstehen, teilte die Verbandsgemeinde mit. Auch hier hat der Rat mehrheitlich dafür gestimmt, rund 50.000 Euro für die touristische Weiterentwicklung des Gelbachtals im Haushalt bereitzustellen. Auch die Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau und Diez werden sich an dem Tourismusprojekt beteiligen.