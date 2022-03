Erstes "Wir-Dorf" Deutschlands soll entstehen

per Mail teilen

Im Westerwald soll in den kommenden Jahren das erste sogenannte "Wir- Dorf" Deutschlands entstehen. Wie die Initiatoren mitteilen, wird das Vorhaben als Leader-Projekt mit europäischen Fördergeldern finanziert. Das "Wir-Dorf" soll kein Dorf im eigentlichen Sinne sein, sondern eine Gemeinschaft aus Menschen, die sich über Ortsgrenzen hinaus miteinander vernetzen. Es geht etwa darum, Dinge miteinander zu teilen und gemeinsam im kleinen Rahmen Landwirtschaft zu betreiben. Geplant sind auch Mehr-Generationen-Wohnprojekte. Ziel sei es, der gesellschaftlichen Vereinzelung entgegenzuwirken. Das sei vor allem auf lokaler Ebene möglich. Die Initiatoren des "Wir-Dorfs" suchen dafür im Westerwald Leerflächen in Innenstädten oder Höfe mit landwirtschaftlichen Flächen. Außerdem würden noch Menschen gesucht, die Lust haben sich an dem Projekt zu beteiligen.