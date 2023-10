Große Solaranlagen brauchen Platz, der oft aber fehlt. In Neuwied wurde deshalb das Becken einer Kläranlage mit einer Solaranlage überbaut, die bewegt werden kann.

Mit nur ein paar Klicks auf einem Display an der Kläranlage in Neuwied-Heddesdorf kann Philipp Deck vom Schweizer Unternehmen "dhp technology AG" das riesige Solardach in Bewegung setzen. Die Solarmodule lassen sich ein- oder ausfahren. Wie bei einer Ziehharmonika gehen die Module, die an Drahtseilen fünf Meter über dem Klärbecken befestigt sind, auseinander.

Zusammenklappen möglich - bei Wartung oder Unwetter

Das Ein- und Ausfahren funktioniert automatisch. Am Morgen, bei Sonnenaufgang zieht sich das große Solardach über das Klärbecken, sobald die Sonne untergeht, fährt es automatisch wieder ein. "Dann ist die Anlage auch geschützt. Denn der Vorteil einer faltbaren Solaranlage ist, dass sie bei einem Unwetter, also bei Hagel oder Sturm, eingefahren wird", sagt der Bauingenieur. Auch wenn das Klärbecken gewartet wird, kann das Dach eingefahren werden.

Bei Hagel oder starkem Wind kann das Solardach eingefahren werden und ist so geschützt. SWR

180.000 Kilowattstunden Strom erwartet

Sein Arbeitgeber in der Schweiz ist spezialisiert auf solche Solarfaltdächer. Sie haben einen patentierten Faltmechanismus. "Der andere Vorteil ist, dass keine weiteren Flächen für eine Solaranlage benötigt wurden, weil das Klärbecken mit Solar überbaut wurde", sagt Deck.

Die Anlage über dem 1.600 Quadratmeter großen Klärbecken soll künftig bis zu 180.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. "Das reicht, um etwa neun Prozent des Energiebedarfs der Neuwieder Kläranlage zu decken - oder beispielsweise um ungefähr 450 Haushalte im Jahr mit Strom zu versorgen", freut sich Klaus Gerhard von den für Abwasser zuständigen Servicebetrieben Neuwied.

Ingenieur Philipp Deck vom Schweizer Unternehmen "dhp technology AG" hat das Neuwieder Solardach installiert. SWR

Schweizer Unternehmen plant weitere faltbare Solardächer

800.000 Euro hat der Bau und die Installation der beweglichen Solaranlage gekostet, das Land Rheinland-Pfalz hat 45 Prozent davon gefördert. "Eine Technik, die zwar deutlich teurer ist als eine stationäre Anlage", sagt Klaus Gerhard. "Aber wir gehen davon aus, dass das Solardach 25 Jahre in Betrieb sein wird." Nach zwölf Jahren soll die Anlage dann kostenlos Solarstrom liefern.

Die Servicebetriebe Neuwied würden sich nach eigenen Angaben freuen, wenn das faltbare Solardach aus der Schweiz viele Nachahmer in Deutschland findet. Tatsächlich plant das Schweizer Unternehmen nach eigenen Angaben bereits weitere ähnliche bewegliche Solardächer, und zwar in Langen bei Frankfurt am Main und im bayrischen Schweinfurt. Wann genau die Solaranlage in Neuwied den ersten Strom produzieren wird, steht noch nicht fest - läuft die Probezeit fehlerfrei, soll es aber noch dieses Jahr soweit sein.