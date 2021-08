Im Westerwald soll im kommenden Jahr erstmals der „Wäller Fahrradkongress“ stattfinden. Der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland will nach eigenen Angaben das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel im Westerwald voranbringen. Wie der Kreisverband mitteilt, sei das Fahrrad in den vergangenen Jahren in der Bevölkerung immer beliebter geworden. Der E-Bike-Boom habe dazu maßgeblich beigetragen, ebenso wie die Corona-Krise. Vielerorts im Westerwald fehle es aber an geeigneten Radwegen, damit Bürger etwa auch mit dem Fahrrad sicher von zuhause zur Arbeit fahren könnten. Der Fahrradkongress soll nach Auskunft des Kreisverbands etwa die Schwachstellen im Radwegenetz aufzeigen. Der Kongress solle zur festen Institution werden und abwechselnd in den verschiedenen Verbandsgemeinden stattfinden. Den Anfang mache im kommenden Jahr die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen.