Die Spargelbauern im Norden des Landes haben am Wochenende den ersten Spargel geerntet. Noch sind die Erntemengen in Neuwied, auf dem Maifeld oder der Insel Niederwerth aber gering. Nach Angaben von Holger Scherhag vom Naturhofladen in Dieblich liegt das an den Temperaturschwankungen: "Wir hatten in den vergangenen Wochen nachts immer wieder frostige Temperaturen. Das führt dazu, dass die Bodentemperatur nachts stark absinkt. Der Spargel liebt aber warme Bodentemperaturen. Der Spargel wartet darauf, dass dauerhaft die Sonne scheint und es warm bleibt."