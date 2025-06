per Mail teilen

Heute findet auf dem Jesuitenplatz in Koblenz der 1. Nationale Veteranentag statt. Dazu werden nach Auskunft des Vereins EinsatzVeteranen zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft und Bundeswehr erwartet.

Der Bundestag hatte in seiner Sitzung vom 25. April vergangenen Jahres mit großer Mehrheit den Nationalen Veteranentag beschlossen. Am 15. Juni eines jeden Jahres sollen den Angaben zufolge die mehr als zehn Millionen Veteraninnen und Veteranen der Bundeswehr geehrt und ihnen somit mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit verschafft werden.

Im Zentrum der bundesweit rund 100 Veranstaltungen steht ein Bühnenprogramm vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. In Rheinland-Pfalz wird der Veteranentag in Koblenz gefeiert.

Veteranentag soll für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen

Der Veteranentag soll den Austausch zwischen den Veteraninnen und Veteranen, ihren Angehörigen, der Bundeswehr und der Gesellschaft fördern.

Es ist ein überfälliges Signal der Gesellschaft an die Soldaten.

"Es ist ein überfälliges Signal der Gesellschaft an die Soldaten. Es ist auch eine Würdigung der gefallenen Kameraden“, sagt Walter Altherr. Er gehörte zu den ersten Einheiten, die Anfang der 90-er Jahre beim ersten Auslandseinsatz dabei waren. "In anderen Ländern ist der Veteranen-Tag eine Selbstverständlichkeit. Bei uns sollte das auch so werden", fordert Altherr.

"Mehr gesellschaftliche Anerkennung wäre gut. Zuerst sollte sie aber von der Bundeswehr selbst kommen", kritisiert Wolfgang Bender. Er war in Afghanistan im Einsatz. Die Armee werde von den Bürgern kaum wahrgenommen: "Das Aussetzen der Wehrpflicht hat hier eine Lücke gerissen", sagt Veteran Bender.

Bender wünscht sich auch einen positiven Patriotismus-Begriff, der für Demokratie und Rechtsstaat stehe – und auch vom linken Lager akzeptiert werde.

Das Programm für den Veteranentag in Koblenz hat der BundeswehrVerband gemeinsam mit anderen Organisationen und Verbänden auf die Beine gestellt. Neben zahlreichen teils hochrangigen Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Bundeswehr wird auch der Generalinspekteur des Heeres, Alfons Mais, an der Veranstaltung in Koblenz teilnehmen.

Der Country-Sänger Jesse Cole, der Reservisten-Musikzug Trier und das Heeresmusikkorps Koblenz werden nach Angaben der Veranstalter für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgen.

Mehr Informationen zum 1. Nationalen Veteranentag am 15. Juni im Koblenz gibt es hier .