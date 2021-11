Provisorisches Einkaufszentrum in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird eröffnet

In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird heute in der Innenstadt die erste von zwei sogenannten Pop-Up-Malls eröffnet. Das provisorische Einkaufszentrum bietet Platz für mehr als 30 Läden.

Vier Monate nach der Flutkatastrophe sind die Geschäfte in das zweistöckige Zelt auf dem Moses-Parkplatz eingezogen und können ab jetzt wieder Kunden empfangen. Die meisten Läden waren vorher in den Einkaufsstraßen in Ahrweiler und Bad Neuenahr zu finden und wurden von den Wassermassen zerstört.

Geschäfte in den Einkaufsstraßen werden saniert

Die Pop-Up-Malls sollen nach Angaben der Stadt den Einzelhändlern die Chance geben, noch vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren und Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Einkaufen erleichtern. Die zweite Pop-Up-Mall soll am Donnerstag an der Stadtmauer in Ahrweiler eröffnen.

Die provisorischen Einkaufszentren sind vorerst für zehn Monate geplant. Die eigentlichen Einkaufsstraßen sind nach der Flut nach wie vor zerstört. Die meisten Geschäfte werden zurzeit kernsaniert.