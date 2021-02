Die ersten Kraniche kehren nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) aus ihren Winterquartieren zurück und machen auf dem Weg in ihre Brutgebiete auch Rast im Westerwald. Die Tiere rasten demnach am Dreifelder Weiher und an der Krombachtalsperre im Westerwald. Außerdem im Naturschutzgebiet Jungfernweiher im Kreis Cochem-Zell seien sie gesichtet worden. In den letzten 40 Jahren habe sich die Rückkehr der Kraniche aus dem Süden um etwa zwei Wochen nach vorne geschoben, die Vögel fliegen zum Überwintern nicht mehr so weit in den Süden und sind daher früher zurück.