Erste Flutopfer ziehen in Tiny Houses im Ahrtal

In der Gemeinde Grafschaft im Kreis Ahrweiler ziehen die ersten von der Flut betroffenen Menschen in die sogenannten Tiny Houses ein. Seit dem Wochenende können die kleinen Häuser von jeweils bis zu fünf Personen bezogen werden. Die rund 30 Quadratmeter großen Wohngebäude sind für Familien und Paare gedacht, die wegen der Katastrophe nicht in ihre Häuser zurück können, so der Kreis Ahrweiler. Nach und nach sollen die insgesamt 25 Tiny Houses in der Gemeinde Grafschaft bezogen werden. Sie sollen vorerst für zwei Jahre stehen bleiben. Finanziert hat sie die HARIBO-Stiftung.