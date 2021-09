Erste Erdgasleitungen im Ahrtal nächste Woche wieder in Betrieb

Erste Teile der durch das Hochwasser zerstörten Erdgasleitungen im Ahrtal können nach Angaben des Energieversorgers EVM in einer Woche wieder in Betrieb gehen. Die Häuser in den Bad Neuenahrer Stadtteilen Ehlingen und Heimersheim seien als Erstes an der Reihe. Heppingen, Gimmigen und Kirchdaun sowie der Ort Bengen in der Gemeinde Grafschaft könnten dann etwas später wieder mit Erdgas versorgt werden. Auch die Hochdruckleitung zwischen Lohrsdorf und Heppingen konnte den Angaben zufolge in Rekordzeit wieder aufgebaut werden. Die Gasleitung ist laut EVM die Hauptschlagader im Ahrtal, durch die das Gas von Remagen-Kripp bis nach Walporzheim strömt. Der Gasversorger rät Hausbesitzer in den Orten, sich schon jetzt um einen Termin bei einem Heizungsinstallateur zu bemühen.