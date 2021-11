Falsche Polizisten: Taxifahrer und Pastor verhindern Betrug

per Mail teilen

In Erpel im Kreis Neuwied haben ein Taxifahrer und ein Pastor verhindert, dass eine 81-Jährige zum Opfer von Telefonbetrügern wurde. Nach Polizeiangaben wurde der Taxifahrer misstrauisch, nachdem er die Frau zur Bank gefahren hatte. Dort hob sie sehr viel Bargeld ab und ließ sich wieder nach Hause fahren. Das kam dem Taxifahrer merkwürdig vor. Er informierte die Polizei. Den Beamten sagte die Seniorin aus Erpel, sie sei von einem Mann angerufen worden, der sich als Polizist ausgegeben habe. Er habe behauptet, sie müsse Geld für eine Kaution zahlen, nachdem ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. Die echten Polizisten mussten die Geldübergabe aber nicht mehr verhindern - das hatte schon der Pastor getan. Er hatte die 81-Jährige in Erpel zufällig besucht und die Lage erkannt. Dem falschen Polizisten gab er am Telefon zu verstehen, dass bei ihr nichts zu holen sei.