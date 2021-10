Streit um Läuten der Kirchenglocken in Erpel

Das Glockenschlagen der katholischen Kirche in Erpel hat eine lange Tradition. Seit einiger Zeit müssen die Glocken nachts aber stumm bleiben. Nun sollen sie auch noch morgens schweigen.

Seit Jahrhunderten haben die Glocken im Turm der St. Severinus-Kirche zu jeder viertel, halben und vollen Stunde geschlagen. Für Hans Simon, den Vorstand der katholischen Kirchengemeinde in Erpel, ist das ein vertrauter Klang. Er ist stolz darauf, dass die vier Kirchenglocken den rund 1.500 Menschen in dem kleinen Ort am Rhein im Kreis Neuwied den Tages- und Nachtrhythmus vorgeben. Die älteste der Glocken stamme noch aus dem Mittelalter.

Die Glocken dieser katholischen Kirche in Erpel sorgen für Streit mit einem Anwohner. SWR

Anwohner sagt: "Glocken sind nachts zu laut"

Doch der permanente Glockenschlag zu jeder viertel Stunde nervte einen neuen Nachbarn, der seit dem Frühling direkt neben der katholischen Kirche in Erpel wohnt. Im Gespräch mit dem SWR sagte er, er habe nichts gegen die Kirche und den Gottesdienst. Aber er arbeite im Schichtdienst und müsse sehr früh raus. Von den Kirchenglocken werde er jedoch um Mitternacht aus dem Schlaf gerissen: Denn dann schlagen sie 16 Mal am Stück, genauso wie mittags um zwölf Uhr.

Kirchengeläut nachts an der Grenze zur Ruhestörung

In der Wohnung des Mannes haben die Kirchenglocken nach einer ersten Messung eine Lautstärke von etwa 40 Dezibel. Das ist leiser als ein Gespräch am Nebentisch, aber in der Nacht knapp an der Grenze zur Ruhestörung. Deshalb schritt in Erpel schließlich das zuständige Ordnungsamt ein, erzählt Kirchenvorstand Hans Simon. Die Behörde habe mit einem Bußgeldbescheid gedroht, sollte der Anwohner eine Anzeige einreichen.

Zieht weiterer Anwohner vor Gericht?

Seit Mitte Juni schweigen die Glocken der St. Severinus-Kirche in Erpel jetzt schon zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Ein schwerer Verlust für die Kirchengemeinde, so Simon. Doch inzwischen wolle ein weiterer neuer Nachbar sogar erreichen, dass die Glocken auch morgens zwischen Viertel nach sechs und acht Uhr nicht mehr schlagen. Danach sollen sie nur noch 30 Dezibel laut sein. Dieser Anwohner wollte sich selbst aber nicht gegenüber dem SWR äußern.

Hans Simon, Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde in Erpel am Rhein. SWR

Technisch sei das aber nicht möglich, sagt Kirchenvorstand Simon. 30 Dezibel seien leiser als in einer Bücherei, in der die Besucher flüstern. Er ist zuversichtlich, dass dieser Nachbar mit einer möglichen Klage vor Gericht keinen Erfolg hätte: Tagsüber gelte ein höherer Grenzwert, ab dem das Schlagen der Glocken als Lärmbelästigung zu betrachten ist. Die St. Severinus-Kirche liege in einem Mischgebiet, in dem tagsüber 60 Dezibel erlaubt seien, mit einer kurzfristigen Spitze bis 90 Dezibel.

Die 89 Jahre alte Anwohnerin Annemarie Christman aus Erpel sammelt jetzt Unterschriften dafür, dass die Glocken auch nachts wieder läuten. SWR

Erpeler sammeln Unterschriften für das Glockengeläut

Außerdem bekomme die Pfarrgemeinde inzwischen auch Unterstützung von vielen Bürgern in Erpel. So sammelt die 89 Jahre alte Annemarie Christmann jetzt Unterschriften, die sie der katholischen Kirchengemeinde überreichen will. Sie kämpfe dafür, dass die Glocken auch nachts wieder läuten dürfen, sagte sie dem SWR. Das gehöre einfach zu ihrem Heimatort. Doch dafür sieht Hans Simon von der Kirchengemeinde keine Chance. "Die Gesetzeslage ist da eindeutig", meint er.