Ermittler haben in den Niederlanden drei mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes sollen sie zu einer Bande gehört haben, die im vergangenen November auch in Kaisersesch in der Eifel einen Geldautomaten gesprengt hat. Ein Haftrichter muss jetzt entscheiden, ob die drei Verdächtigen in Untersuchungshaft müssen.