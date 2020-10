Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat nach eignen Angaben die Ermittlungen wegen eines angeblichen sexuellen Missbrauchs in einer Koblenzer Kita eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat nach eignen Angaben die Ermittlungen wegen eines angeblichen sexuellen Missbrauchs in einer Koblenzer Kita eingestellt. Es habe sich kein hinreichender Hinweis ergeben, dass es wirklich eine Straftat gegeben habe. Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem die Eltern Anzeige erstattet hatten.

Die Vierjährige hatte ihren Eltern erzählt, alle Kinder seien gebadet worden und hätten neue Unterwäsche bekommen. Dann sei sie in einen anderen Raum gebracht und dort von einem Mann sexuell missbraucht worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben aber weder eine Untersuchung durch einen Arzt noch genetische Spuren an der Kleidung des Kindes eindeutige Hinweise auf einen Missbrauch erbracht. In der Kita gebe es den Raum nicht, in dem es zu dem Vorfall gekommen sein soll. Außerdem passe die Täterbeschreibung des Kindes zu keinem der Mitarbeiter der Kita.



In den sozialen Medien hatte der angebliche Missbrauchsfall für viel Aufsehen gesorgt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es dort unter anderem auch Behauptungen, der Ermittlungsbehörde lägen objektive Beweise, zum Beispiel Untersuchungsbefunde über Betäubungen, vor. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, inwieweit die Vorkommnisse in den sozialen Netzwerken einschließlich der dort geäußerten Beleidigungen, üblen Nachreden u.s.w. ihrerseits Straftatbestände erfüllen.