Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach eigenen Angaben wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts im Westerwaldkreis. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Montagabend auf dem Gelände einer Firma in Hof in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg eine Leiche gefunden. Die Ermittler gehen laut einer ersten Einschätzung von einem Fremdverschulden aus. Weitere Informationen hat die Polizei noch nicht bekanntgegeben.