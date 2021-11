Ermittlungen wegen Betrugs an Nottankstellen im Ahrtal

per Mail teilen

Nach der Flut im Ahrtal sollen mehrere Tatverdächtige unberechtigt große Mengen Diesel an den Nottankstellen abgezapft haben. Jetzt ermittelt die Koblenzer Staatsanwaltschaft.

Der SWR hatte Ende September erstmals darüber berichtet, dass an den Tankstellen im Ahrtal möglicherweise hunderttausende Liter Diesel an Unberechtigte abgegeben wurden. Laut dem Koblenzer Oberstaatsanwalt wurden nun gegen drei Tatverdächtige Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Sie sollen Diesel "in erheblichen Mengen" unberechtigt abgezapft haben.

1.000-Liter-Behälter bei Durchsuchungen sichergestellt

Bei Durchsuchungen wurden laut Staatsanwaltschaft Koblenz mehrere 1.000-Liter-Behälter sichergestellt, mit denen der Treibstoff abtransportiert worden sein soll. Ende September hatte der SWR erstmals darüber berichtet, dass an den Tankstellen immer wieder verdächtige Kleintransporter mit 1.000-Liter-Fässern betankt wurden. An den Nottankstellen sollten eigentlich nur Einsatzfahrzeuge kostenlos tanken.

An den Tankstellen im Ahrtal waren immer wieder verdächtige Kleintransporter mit 1.000-Liter-Fässern betankt worden. SWR

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz dauern weiter an

Kontrolliert wurde dies lange Zeit allerdings nicht. So könnten über Wochen hinweg insgesamt mehrere hunderttausend Liter Dieselkraftstoff von Unberechtigten abgezapft worden sein. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, auch gegen mögliche weitere Täter, dauern noch an.