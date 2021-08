Nach dem Tankschiff-Unfall am Geysir-Anlegesteg in Andernach sucht die Wasserschutzpolizei jetzt nach Zeugen. Denn zum Unfallhergang gibt es laut Polizei widersprüchliche Aussagen.

Bei den Ermittlungen geht es nach Angaben der Wasserschutzpolizei auch darum, ob und wie die Besatzung des mutmaßlich manövrierunfähigen Tankschiffs den Autokran auf dem Schiff benutzt hat. Fest stehe, dass der Kran ausgefahren wurde, teilte die Polizei mit.

Es müsse jetzt aber noch geklärt werden, ob er vor oder nach dem Unfall eingesetzt worden ist. Bislang gebe es widersprüchliche Angaben zum Ablauf des Geschehens, teilten die Ermittler mit.

Warum war der Autokran auf dem Schiff ausgefahren?

Die Polizei hofft nach eigenen Angaben, von Zeugen Hinweise darauf zu erhalten, was unmittelbar vor dem Aufprall auf dem Schiff passiert sein könnte. Mit dem Autokran können laut Polizei zum Beispiel Autos an Land gebracht oder Beiboote ins Wasser gelassen werden. Theoretisch könnten so Menschen von Bord gegangen oder an Bord gekommen sein.

Am Samstag vor zehn Tagen (26. Juni) hatte das Tankschiff gegen 18:30 Uhr den Steg am Namedyer Werth teilweise versenkt. Seitdem kann der Andernacher Geysir nicht mehr besucht werden.

Der Kaltwasser-Geysir in Andernach Der Kaltwasser-Geysir in Andernach (Archivbild) dpa Bildfunk Thomas Frey Vor mehr als 100 Jahren wurden auf der Rhein-Halbinsel Namedyer Werth erstmals aufsteigende Gasblasen beobachtet. 1903 wurde dort gebohrt, seitdem konnte der damals so genannte "Namedyer Sprudel" in regelmäßigen Abständen bewundert werden. Das heute 350 Meter tiefe Bohrloch füllt sich regelmäßig mit Grundwasser, das mit Kohlenstoffdioxid aus dem Gestein gesättigt ist, das durch Vulkanausbrüche in der Region entstanden ist. Etwa alle zwei Stunden ist der Druck so groß, dass der Geysir ausbricht.

Spezialfirma hebt zerstörten Steg aus dem Wasser

Mittlerweile hat eine Spezialfirma aus Karlsruhe den zerstörten Anlegesteg am Kaltwasser-Geysir mit einem Schwimmkran geborgen. Die Aktion dauerte am vergangenen Freitag mehrere Stunden.

Zuerst musste ein Taucher herausfinden, wo die Brückenteile unter Wasser genau liegen und wie sehr sie beschädigt sind. Anschließend konnten die zwei 34 Meter langen Brückenteile trotz der starken Rheinströmung aus dem Wasser gehoben werden.

Steg soll von Andernacher Firma repariert werden

Am Freitagnachmittag brachte ein Frachtschiff die beiden Brückenelemente in den Andernacher Hafen. Der Steg soll dort in den kommenden Wochen von der Firma, die den Steg vor 14 Jahren gebaut hat, begutachtet und repariert werden. Das Geysir-Zentrum in Andernach rechnet durch den Unfall mit einem Schaden von über einer halben Million Euro.

Geysir-Zentrum fordert Schadensersatz

Der Geschäftsführer des städtischen Besucherzentrums, Christian Heller, fordert Schadenersatz von der Reederei des Tankers. Die Versicherung des Unternehmens müsse nicht nur die Instandsetzung des Stegs bezahlen, sondern auch für die entgangenen Einnahmen des Geysir-Zentrums aufkommen, sagte Heller im SWR-Interview. Denn es gelte das Verursacherprinzip.

Museem im Geysir-Zentrum öffnet am 8. Juli

Der Geysir auf der Namedyer Werth ist die größte touristische Attraktion in Andernach. Weil der Steg der einzige Zugang zur Halbinsel im dortigen Naturschutzgebiet ist, kann der Geysir voraussichtlich mindestens zwei Monate lang nicht mehr besucht werden.

Die Schiffstouren zum Kaltwasser-Geysir in Andernach wurden vom Geysir-Zentrum in dieser Saison erst seit Anfang Juni angeboten. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Winterpause zwei Monate länger gedauert als üblich. Das Museum im Geysir-Zentrum soll nach Angaben der Stadt jetzt am 8. Juli öffnen, auch wenn vorerst keine Touren zum Geysir durchgeführt werden können.