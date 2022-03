Französische Justiz stellt Germanwings-Verfahren ein

Sieben Jahre nach dem Germanwings-Absturz in den Alpen hat die französische Justiz das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingestellt. Das Strafgericht in Marseille kam nach Angaben der Deutschen Presseagentur zu dem Ergebnis, dass niemand habe vorhersehen und verhindern können, dass der Copilot den Airbus am 24. März 2015 absichtlich zum Absturz bringt und gegen einen Berg steuert, sagte eine Gerichtssprecherin. Alle 150 Menschen an Bord des Flugs von Barcelona nach Düsseldorf kamen bei dem Absturz ums Leben. Unter ihnen auch vier junge Passagiere aus dem Westerwald. Der damals 27 Jahre alte Copilot war aus Montabaur.