Ermittlungen gegen Verdächtige beim Betrugsfall Flughafen Hahn

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen vier Beschuldigte am Flughafen Hahn wegen des Verdachts der bandenmäßigen Untreue und des Subventionsbetrugs zu Lasten des Landes Rheinland-Pfalz. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die vier Männern seien Verantwortliche von Unternehmen, die am Flughafen Hahn tätig waren. Von Juli 2017 bis Mai 2020 sollen die Beschuldigten in mehreren Fällen unter anderem Einnahmen der Unternehmen für eigene Zwecke verbucht haben. Die Ermittler sprechen von Schäden in erheblichem Ausmaß. Beim Vorwurf des Subventionsbetrugs sollen die Verdächtigen durch falsche Angaben bei den Betriebsausgaben Zuschüssen vom Land Rheinland-Pfalz bekommen haben. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf 400.000 Euro, die das Land aufgrund der fiktiven Angaben als Subventionen ausgezahlt hat.