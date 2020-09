per Mail teilen

Die Koblenzer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Koblenz wegen Besitzes und Weitergabe von kinderpornografischem Material. Das hat der Kinderschutzbund bestätigt.

In einem Schreiben des Kinderschutzbundes, das dem SWR vorliegt, heißt es, der Mitarbeiter sei sofort nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen ihn entlassen worden. Weiter schreibt der Kinderschutzbund, dass bislang keine Erkenntnisse vorlägen, dass auch Kinder, die den Kinderschutzbund oder den Kinderschutzdienst Koblenz in Anspruch genommen hatten, auf dem pornografischen Material zu sehen seien.

Kinderpornografische Bilder via Facebook Messenger versandt?

Das Ermittlungsverfahren wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz aufgrund einer Mitteilung des US-amerikanischen "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) eingeleitet. Demnach lägen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beschuldigte im Dezember 2019 über den Messenger-Dienst bei Facebook kinderpornografische Bilder an eine andere Person versandt haben soll, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Datenträger sichergestellt

Bei einer daraufhin veranlassten Durchsuchung bei dem Beschuldigten seien umfangreiche Datenträger sichergestellt worden, deren vollständige Auswertung noch längere Zeit andauern werde. Ein Zusammenhang mit den Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag zum Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach bestehe nicht.

Enge Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendämtern

Der Kinderschutzbund drückt in dem Schreiben seine Betroffenheit aus, gerade weil es eine Hauptaufgabe sei, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Die Verwantwortlichen hätten sich sofort nach Bekanntwerden des Falls an eine externe und unabhängige Fachberatungsstelle gewandt, um die Vorgänge so transparent und lückenlos wie möglich aufzuklären, heißt es. Außerdem werde eng mit der Polizei, den zuständigen Jugendämtern und dem Ministerium zusammengearbeitet.