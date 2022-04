Ermittlungen in RLP gegen "Vereinte Patrioten"

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermitteln gegen Mitglieder der sogenannten Chatgruppe Vereinte Patrioten. Ihnen wird vorgeworfen, Sprengstoffanschläge und andere schwere staatsgefährdende Gewalttaten vorbereitet zu haben. Bundesweit habe es am Mittwoch Durchsuchungen und auch Festnahmen von Mitgliedern der Gruppierung gegeben, so das Landeskriminalamt. Erklärtes Ziel der bundesweit agierenden Gruppierung sei es, durch Anschläge einen länger andauernden bundesweiten Stromausfall herbeizuführen, um damit bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen und schließlich das demokratische System in Deutschland zu stürzen. Einzelheiten zu den Hintergründen des Ermittlungsverfahrens wollen die Behörden am Donnerstag bekannt geben.