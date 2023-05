Die Eltern der während der Flut verstorbenen Johanna Orth möchten an die Opfer der Katastrophe im Ahrtal mit einer Veranstaltung erinnern. Auch Innenminister Ebling soll kommen.

Ein Jahr und etwas mehr als zehn Monate ist die Flutkatastrophe im Ahrtal jetzt bereits her. Sie hat mehr als 130 Todesopfer gefordert. Ralph und Inka Orth haben in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ihre Tochter Johanna in den Fluten verloren. Sie haben zu einer Veranstaltung eingeladen, die ganz dem Erinnern gewidmet sein soll.

Konditormeisterin Johanna Orth aus Bad Neuenahr wurde nur 22 Jahre alt. Sie starb im Juli 2021 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Privat

Die Flutkatastrophe und die Folgen sollen nicht in den Hintergrund rücken, wie Inka Orth sagt: "Wir wollen nicht, dass bei den Menschen eine Gewohnheit der Situation eintritt, sondern, dass man auch in Zukunft genauer hinschaut und mehr hinterfragt". Veränderungen für den Hochwasserschutz im Ahrtal sollten umgesetzt werden.

Innenminister Ebling und Landrätin Weigand werden erwartet

Zu der Veranstaltung am Freitagabend in der Seniorenresidenz Villa Sibilla in Bad Neuenahr werden auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) und die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos) erwartet. Unter anderem soll auch Helfershuttle-Organisator Marc Ulrich eine Rede halten.

"Es gebührt den Verstorbenen und ihren Angehörigen, immer wieder an die Katastrophe zu erinnern."

Aus Sicht der Eltern von Johanna Orth, wurde bisher zu wenig getan, um an die Flutopfer im Ahrtal zu erinnern. "Für uns ist diese Nacht so einschneidend in unserem Leben gewesen, das werden wir nicht vergessen. Es gebührt den Verstorbenen und ihren Angehörigen, immer wieder an die Katastrophe zu erinnern", sagt Inka Orth.

Podcast "Die Flut" erzählt Geschichte von Johanna Orth

Bei der Veranstaltung soll es nicht nur um Johanna und das Andenken an sie gehen, die Familie Orth widmet die Veranstaltung allen Opfern der Flut und ihren Angehörigen. Die Geschichte um den Tod von Johanna erzählt auch der für den Grimme-Online-Award nominierte Podcast "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?".