Erfolgreiche Weinlese trotz Flutschäden

Trotz der Flutschäden sprechen die Winzer an der Ahr von einer erfolgreichen Weinlese. Wie der Ahrwein e.V. mitteilt, waren für viele Weinerzeuger die Trauben in den höher gelegenen Steillagen nach der Flut das einzig verbliebene Kapital. Denn zehn Prozent der Rebfläche im Ahrtal seien zerstört oder stark beschädigt worden. Umso dankbarer seien die Winzer den vielen helfenden Händen, die die diesjährige Lese in diesem Ausmaß überhaupt möglich gemacht hätten, so der Verein. Bei der Weinlese hatten viele Freiwillige aus Deutschland und den Nachbarländern geholfen.