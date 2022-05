Erdrutsch bei Bauarbeiten im Horchheimer Bahntunnel: Loch im Garten

Bei Bauarbeiten im Horchheimer Bahntunnel ist Erde aus einem bislang unbekannten Schacht von oben in den Tunnel gerutscht. In einem privaten Garten oberhalb hinterließ der Erdrutsch ein Loch.

Verletzt wurde bei dem Erdrutsch am Mittwochabend nach Angaben der Bahn niemand. 22 Meter oberhalb der Tunneldecke tat sich allerdings in einem privaten Garten ein etwa zwei Meter breites Loch auf - an der Stelle, an der früher ein Schacht endete.

Schacht diente als Lüftungssystem

Der Schacht diente laut einer Bahnsprecherin früher als großes Lüftungsrohr, durch das der Rauch der Dampfloks aus dem Tunnel schneller abziehen sollte.

Offensichtlich wurde der Schacht, als er nicht mehr gebraucht wurde, mit Erde verfüllt und dann vergessen. Wie die Bahn mitteilte, haben die Arbeiter bei der Tunnelsanierung an der Tunneldecke - ohne es zu wissen - den Boden des Schachts abgekratzt, sodass Erdmassen in den Tunnel rutschten.

Der Horchheimer Eisenbahntunnel in Koblenz vor der Sanierung. Der Tunnel soll nach Angaben der Bahn nach modernen Baustandards und Normen gebaut werden. DB

Schacht mit 110 Kubikmeter Beton verfüllt - Häuser evakuiert

Die Bahn hat das 22 Meter tiefe Loch nach eigenen Angaben über Nacht mit 110 Kubikmeter Beton verfüllen lassen. Das Material müsse jetzt erstmal trocknen, teilte eine Sprecherin mit. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Sicherungsarbeiten bis Freitag weitestgehend abgeschlossen sein.

Der Horchheimer Tunnel Der Horchheimer Tunnel wurde 1902 in Betrieb genommen und ist etwa 280 Meter lang. Seit Sommer 2021 wird er von Grund auf saniert - unter anderem erhält der Tunnel eine Betonsohle. Dafür muss das alte Mauerwerk entfernt werden. Die Arbeiten sollen knapp zwei Jahre dauern. (Quelle: Deutsche Bahn).

Nach Informationen der Bahn wurden für die Maßnahmen zwei Häuser in der Nähe des Lochs vorsorglich evakuiert. Die drei Bewohner seien in Hotels untergekommen. Sobald die Sicherungsarbeiten abgeschlossen sind, könnten sie wieder zurück in ihre Häuser.