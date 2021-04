per Mail teilen

Bei den meisten Erdbeer- und Spargelanbauern im Norden von Rheinland-Pfalz hat es nach eigenen Angaben bislang keine größeren Frostschäden gegeben. Allerding sei es aufwändig, die Pflanzen vor den nächtlichen Minustemperaturen zu schützen, heißt es. Vor allem die Erdbeerpflanzen müssten nachts mit Vlies abgedeckt und morgens wieder aufgedeckt werden, sagte Helmut Schmidt vom Niederwerther Gemüsewagen. Auch die Pflanzen, die im Tunnel wachsen. Beim Spargel gebe es bislang nur leichte Frostschäden, so Schmidt, weil die meisten Köpfe noch unter der Erde seien. Auch der Grafschafter Beerenhof hat nach eigenen Angaben bisher noch kaum Probleme mit Frost. Der Betrieb baut seine Erdbeeren im Gewächshaus oder unter Folien an. Bis jetzt gebe es noch keine Ausfälle, die Blüte fange jetzt erst an.