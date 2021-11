Lutherkirche wird entwidmet

In Montabaur wird am Sonntag die evangelische Lutherkirche mit einem feierlichen Gottesdienst entwidmet. Die Kirchengemeinde habe das rund 8.000 Quadratmeter große Grundstück an einen Investor verkauft, teilte das Evangelische Dekanat Westerwald mit. Die Kirche soll demnach abgerissen und auf dem Gelände mehrere Stadtvillen und Reihenhäuser gebaut werden. Mit dem Geld aus dem Verkauf der Lutherkirche soll den Angaben zufolge der Bau eines neuen Gemeindezentrums in unmittelbarer Nähe finanziert werden.