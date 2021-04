Polizisten haben in Bonn am Vormittag nach eigenen Angaben mehrere Entenküken aus einem Gully gerettet. Eine Anwohnerin hatte die Polizei darüber informiert, dass sechs Entenküken durch eine Gullyöffnung am Straßenrand in den sogenannte Schlammeimer gefallen waren. Die Beamten öffneten die Gullyabdeckung und befreiten die Küken aus ihrer misslichen Lage.