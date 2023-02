per Mail teilen

Eine Bankmitarbeiterin in Kaisersesch hatte den siebten Sinn. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Mann für seine Tochter einen sehr hohen Geldbetrag abheben. Doch sie war gar nicht in einer Notlage.

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat in Kaisersesch (Kreis Cochem-Zell) in der Eifel verhindert, dass ein Mann zum Opfer von Trickbetrügern wurde. Der Mann hatte laut Polizei einen Anruf von Betrügern bekommen. Sie behaupteten, seine Tochter sei in einer Notlage und brauche dringend Geld.

Notlage eines Angehörigen am Telefon vorgetäuscht

Als der Mann schließlich bei der Bank in Kaisersesch mehrere zehntausend Euro abheben wollte, wurde die Mitarbeiterin misstrauisch. Sie hielt ihren Bankkunden von der Auszahlung des hohen Geldbetrags ab und rief die Polizei.