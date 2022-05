Bendorf will bei Wasserstoff Vorreiter werden

Wasserstoff gilt als viel versprechender Energieträger. Welche Möglichkeiten die Wasserstoff-Technologie auch kleinen Städten oder ganzen Regionen bieten kann, das soll nun in Bendorf getestet werden. Auftakt des Projekts "HyStarter" ist am Mittwochabend in der Sayener Hütte.

Die Stadt Bendorf wurde im vergangenen Jahr als eine von 15 Regionen bundesweit für das sogenannte "HyStarter"-Projekt ausgewählt. Ein Jahr lang stellt das Bundeswirtschaftsministerium der Stadt eine Beraterin zur Seite. Ihre Aufgabe sei es, mit Verwaltung, Bürgern und Unternehmen Konzeptideen für eine lokale Wasserstoffstrategie zu erarbeiten, teilt die Stadt Bendorf mit. Video herunterladen (22,7 MB | MP4) Weitere Fördergelder für überzeugende Wasserstoff-Ideen Wasserstoff gilt als viel versprechender Energieträger und ist ähnlich nutzbar wie Diesel oder Benzin. In dem Projekt geht es speziell um grünen Wasserstoff, zu dessen Gewinnung Windkraft eingesetzt wird und damit klimaneutral gewonnen werden kann. Spediteur Andreas Normann aus Bendorf plant seine Lkw künftig mit Wasserstoff zu betreiben. SWR Energiewende auf lokaler Ebene erproben Künftig könnten zum Beispiel Züge oder Lkw damit angetrieben werden - und das klimaneutral. Welche Möglichkeiten die Wasserstofftechnologie auch kleinen Städten oder ganzen Regionen bieten kann, das wird jetzt in Bendorf entwickelt. Zum Start des Projektes gibt es bereits erste konkrete Ideen. Sie sollen in den kommenden Monaten von Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Unternehmen und den beteiligten Behörden diskutiert werden. Der Bendorfer Spediteur Andreas Normann etwa will seine gesamte Lkw-Flotte auf Wasserstoffantrieb umrüsten. Dabei handle es sich um 30 Fahrzeuge. "Wir haben in Bendorf die einmalige Chance, etwas bewegen zu können.“ Das Vorhaben berge sicherlich ein unternehmerisches Risiko, meint der Spediteur im Interview mit dem SWR. "Aber wir brauchen die Energiewende und wir haben in Bendorf die einmalige Chance etwas bewegen zu können“, sagt Unternehmer Andreas Normann. Auch eine Wasserstofftankstelle soll kommen Der Spediteur und die Stadtverwaltung planen zudem eine Wasserstofftankstelle in Bendorf. Dies werde das erste Pilotprojekt des Vorhabens, erklärte Werner Prümm, der Chef der Wirtschaftsförderung in Bendorf. "Da kann ich mir vorstellen, dass wir da schon viel konkreter werden können." Wasserstoff vor Ort produzieren Zudem soll in Bendorf Wasserstoff auch produziert werden. Als Produktionsstätte käme vor allem der Bendorfer Hafen in Frage oder auch andere Orte, sagt Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr (SPD). Den Strom für die Elektrolyse könnten Windräder liefern, die bereits in benachbarten Kommunen stehen, oder die Bendorf selbst bauen könne. Video herunterladen (8,4 MB | MP4) Sollten die ersten Ideen zur Wasserstoffstrategie Ende des Jahres in Berlin überzeugen, hofft Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr (SPD) bereits im kommenden Jahr auf eine weitere Förderung des Bundes. "Wir wollen der Wirtschaft in Bendorf wieder eine Perspektive geben", sagt der Sozialdemokrat. Er hofft, dass mit der Wasserstoffproduktion in der Region auch neue Arbeitsplätze entstehen könnten, die Bendorf seiner Ansicht nach dringend braucht. Was ist Wasserstoff-Energie? Wasserstoff ist keine Energiequelle, sondern ein Energieträger, mit dessen Hilfe Energie gespeichert und transportiert werden kann. Umweltfreundlich ist die Energieversorgung mittels Wasserstoff erst dann, wenn der Wasserstoff mit regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Wie wird Wasserstoff erzeugt? Es gibt verschiedene Verfahren. Gebräuchlich ist es, Wasser unter Einsatz von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Dabei wird elektrische in chemische Energie umgewandelt und im Wasserstoff gespeichert. In einer Brennstoffzelle kann das umgekehrte Prinzip genutzt werden, um wieder elektrische Energie zu gewinnen. Wasserstoff kann aber auch durch die Vergärung von Biomasse gewonnen werden. Oder, indem Kohlen-Wasserstoff-Ketten wie sie in Gas, Benzin, Kohle oder Biomasse vorkommen, in mehreren Schritten Wasserstoff entzogen wird. Speicherung von Wasserstoff Wasserstoff kann wie Erdgas zusammengepresst unter hohem Druck oder in flüssiger Form gespeichert werden. Andere Speicherungsmöglichkeiten sind in der Entwicklung. Insgesamt drei Wasserstoff-Regionen in Rheinland-Pfalz Die Idee mit dem Wasserstoff in Bendorf kommt von Werner Prümm, dem Chef der örtlichen Wirtschaftsförderung. In der ARD-Mediathek habe er eine Dokumentation über Wasserstoff und dessen Möglichkeiten gesehen, erzählt er. Daraufhin habe er die Idee weiterentwickelt und Mitstreiter gesucht. Vergangenes Jahr hat sich die Stadt schließlich mit 64 anderen Bewerbern beim Wettbewerb "HyLand" der Bundesregierung beworben. Die beiden anderen HyStarter-Regionen in Rheinland-Pfalz sind die Westpfalz und die drei Kreise Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Bad Kreuznach, die sich gemeinsam beim Wettbewerb beworben hatten.