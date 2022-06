Emu reißt in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus und stirbt

Am Johannisberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Samstagnachmittag ein Emu aus einem Gehege ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der große Laufvogel dabei mehrfach. Nachdem der Emu eingefangen werden konnte, starb das Tier. Die Polizei vermutet, dass der Vogel an den Verletzungen und am Stress gestorben ist. Ebenso vermutet die Polizei, dass der Emu durch eine Kutsche erschreckt wurde, die an seinem Gehege vorbeigefahren ist. Daraufhin soll er über den Zaun gesprungen sein. Die genauen Umstände dazu sind noch nicht bekannt.