Waldbesitzer, Landwirte und Kommunalpolitiker haben sich am Mittwoch über Strategien gegen zunehmende Wildschäden informiert. Eines der Hauptprobleme sei die immer geringere Zahl von Jagdpächtern.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, der zu der Info-Veranstaltung in Emmelshausen eingeladen hatte, beklagte zunehmende Wildschäden in vielen Gemeinden. Das führe zum Teil dazu, dass Jagden nicht mehr verpachtbar seien, sagte Aloysius Söhngen (CDU), der Vorsitzende des Bundes. Schuld seien nicht die hohe Jagdpacht, sondern die Wildschäden, für die der Pächter haften müsse.

Die Wildschweine wühlten bei der Suche nach Futter Wiesen auf oder zerstören Mais- und Getreidefelder. Und sie brächten Autofahrer in Gefahr, wenn sie in der Dämmerung Straßen überqueren.

Wen die Jagden aber nicht mehr verpachtbar seien, werde der Schaden noch stärker, beklagte Söhngen. "Und das ist natürlich kritisch." Zur Jagd gebe es deshalb keine Alternative.

"Treibjagd ist ein probates Mittel"

Martin Janner, der Jagdrevierleiter der Verbandsgemeind Nahstätten, appellierte an die Motivation seiner Jägerkollegen, öfter die Spur des Wildes aufzunehmen. "Es wird vor allem einen Professionalisierung der Jagd sein, die erforderlich ist", sagte er. Ein probates Mittel sei die Treib- oder Drückjagd. Aber gerade da "beobachten wir in den letzen Jahren einen gewissen Verlust an handwerklicher Fähigkeit."