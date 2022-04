Bekannte Radarfalle: Neue Blitzer-Brücke am Elzer Berg aufgebaut

Es war Millimeterarbeit: An der A3 am Elzer Berg ist die neue Blitzer-Brücke aufgebaut worden. Wann "Deutschlands bekannteste Radarfalle" wieder in Betrieb geht, ist noch unklar.

Die neue Blitzer-Brücke über alle drei Fahrspuren auf der A3 in Richtung Frankfurt soll noch in diesem Jahr loslegen, heißt es von einem Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Westhessen. Allerdings handele es sich bei der neuen Kontrollbrücke um ein Bauwerk mit aufwändiger und komplexer Technik. Vor allem die Verkabelung der gesamten Anlage gehe weit über das sonst übliche Maß hinaus. Daher brauche die Inbetriebnahme noch einige Zeit, weil noch getestet werden muss, ob alles klappt wie geplant und die gemessen Rohdaten zuverlässig sind. Radarfalle am Elzer Berg blitzt jedes Jahr zehntausende Raser Am 20. September 2019 wurde die Blitzer-Anlage mit den Schilder-Brücken abgebaut, weil sie nicht mehr standsicher war und man sie den Angaben zufolge auch nicht sanieren konnte. Rasen konnten die Verkehrsteilnehmer dort trotzdem nicht. Denn bis zum Start der neuen Blitzer-Brücke kontrolliert die Polizei sie dort mit einem mobilen Blitzeranhänger, einem sogenannten Enforcement Trailer. Infos zur Blitzer-Brücke am Elzer Berg an der A3 Der Elzer Berg ist eine über 290 Meter hohe Erhebung im Westerwald in der Nähe der hessischen Gemeinde Elz. Die Erhebung ist bundesweit vor allem wegen einer acht Kilometer langen Gefällstrecke auf der Autobahn 3 bekannt. Dort stand seit 1999 eine Blitzer-Brücke über alle drei Fahrspuren zwischen den Anschlussstellen Diez und Limburg in Richtung Köln-Frankfurt. Die lange Gefällstrecke am Elzer ist ein bekannter Unfall-Schwerpunkt, besonders für Lastwagen. Im Laufe der Jahre erhielt er den Spitznamen "Katzenbuckel": Denn das Gefälle auf der Erhebung im Westerwald nimmt immer weiter zu, ähnlich wie bei einem Katzenbuckel. Dadurch nehmen die Fahrer oft kaum wahr, dass sie immer schneller werden, wenn sie nicht bewusst darauf achten.