Nach einem tödlichen Unfall ist die ICE-Strecke im Westerwald am Donnerstagnachmittag fast dreieinhalb Stunden lang gesperrt worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein ICE einen Menschen erfasst, der sich bei Elz in Hessen kurz hinter der Landesgrenze auf den Gleisen befand. Danach mussten 31 Züge umgeleitet werden. Die Fahrgäste in dem Zug direkt an der Unfallstelle hätten nach einiger Zeit mit einem Ersatzzug weiterfahren können, heißt es.