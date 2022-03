Regionalelternbeirat kritisiert Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen

Der Regionalelternbeirat für den Bezirk Koblenz kritisiert die Lockerungen der Maskenpflicht an Grundschulen, die am Montag in Kraft getreten sind. Es habe sich gezeigt, dass die Maske am besten vor einer Infektion schütze, sagte ein Sprecher. Aufgrund der steigenden Inzidenzen - gerade in den jüngeren Jahrgängen - hält der Elternbeirat eigenen Angaben zufolge die Lockerung daher für verfrüht. In Grund- und Förderschulen gilt ab heute keine Maskenpflicht mehr im Unterricht. Ab nächste Woche Montag gilt das auch in allen anderen Schulen.