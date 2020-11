Im Prozess um einen groß angelegten Schmuggel mit Elfenbein vor vier Jahren wurde am Donnerstag ein Gutachter gehört. Laut Anklage hatten Zoll und Justiz 2016 etwa 570 Kilogramm Elfenbein in einer Industriehalle in Emmelshausen im Hunsrück gefunden, die einer der insgesamt zwei Angeklagten angemietet hatte. Außerdem soll er etwa 600 Kilogramm Elfenbein als Kaminuhren deklariert und versucht haben, sie aus Deutschland auszuführen. Im Prozess vor dem Landgericht Cottbus soll durch den Sachverständigen geklärt werden, wie alt die Stoßzähne sind und woher sie stammen. Noch ist unklar, ob das Elfenbein aus Afrika möglicherweise vor einem Handelsverbot nach Deutschland eingeführt wurde. Der Prozess soll am 12. November fortgesetzt werden. Dann soll voraussichtlich auch das Urteil fallen.