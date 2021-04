Elektro-Festival Nature One im Hunsrück fällt aus

Das Elektro-Festival Nature One im Hunsrück wird auch in diesem Jahr ausfallen. Die Corona-Pandemie lasse es nicht zu, an den Planungen für die Großveranstaltung festzuhalten, teilte der Veranstalter mit.

"Es dürfte für die meisten von Euch keine große Überraschung sein", schreibt der Veranstalter auf der Homepage des Festivals. Die vom 30. Juli bis 1. August auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun geplante Veranstaltung müsse das zweite Mal in Folge abgesagt werden. "Die Nature One gibt es nur ganz oder gar nicht" Grund seien die aktuellen Entwicklungen sowie die möglichen Szenarien für die kommenden Wochen. "Nature One gibt es nur ganz oder gar nicht. Reduzierte Kapazitäten, Maskenpflicht, Abstände einhalten und ähnliches kommt für uns nicht in Frage", sagte demnach Geschäftsführer Oliver Vordemvenne. Tickets bleiben für 2022 gültig Für das nächste Jahr ist der Veranstalter aber optimistisch: 2022 soll die Nature One zwischen dem 5. und dem 7. August stattfinden. Bereits erworbene Tickets behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit. Das Elektro-Festival war bereits im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt worden. Bei dem Nature-One-Festival im Hunsrück feiern am ersten Augustwochenende seit mehr als 25 Jahren normalerweise bis zu 80.000 Besucher zu elektronischer Musik. Vor gut einem Monat hatte auch der Veranstalter des Musikfestivals Rock am Ring das Großevent auf dem Nürburgring zum zweiten Mal in Folge abgesagt.