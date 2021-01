Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland in Bad Neuenahr ist zu Ende. Fünf Tage haben die rund 200 Delegierten über eine Reihe von Themen diskutiert und entschieden.

Da die Synodalen die Fragen rund um den Finanzhaushalt bereits auf einer Sondersynode im vergangenen Herbst behandelt hatten, ging es dieses Jahr vor allem um viele innerkirchliche, theologische Themen. Auch so war es für die Delegierten ein volles Programm, das zum Teil bis in die späten Abendstunden ging.

Diakonie - ein wesentliches Arbeitsfeld der Protestanten

Ein wichtiger Punkt war das Thema Diakonie, das sie in sechzehn Arbeitsgruppen besprachen. Oft sei den Menschen zum Beispiel in einer Schuldnerberatung oder auch in einer Lebensberatung nicht klar, dass dies ein Angebot der Kirche ist. Das solle in Zukunft deutlicher werden. "Wir haben als Präsidium der Synode vorgeschlagen, dass wir in einer Arbeitsgruppe die Eindrücke und Erkenntnisse der Synode nacharbeiten und miteinander überlegen, mit welchen Impulsen wir auf die Gemeinden, Kirchenkreise und auch auf die Diakonie zugehen", sagte der Vizepräses Christoph Pistorius.

Die Evangelische Kirche im Rheinland in Zahlen Die Evangelische Kirche im Rheinland zählt nach eigenen Angaben insgesamt 2.453.400 Mitglieder in 668 Kirchengemeinden (Stand 1.1.2020). Davon leben die meisten in Nordrhein-Westfalen (1,9 Millionen), gefolgt von Rheinland-Pfalz (rund 338.000), dem Saarland (knapp 133.000) und Hessen (rund 71.000). Die meisten Mitglieder sind zwischen 40 und 59 Jahre (27,3 Prozent) alt, die wenigsten zwischen 0 und 19 (14,6 Prozent) sowie über 80 Jahre (10 Prozent).

Gegen Kinderarmut in Deutschland

Darüber hinaus hat die Synode laut Christoph Pistorius zwei weitere Beschlüsse gefasst, die in den Kontext Diakonie passen: Mit Blick auf die Bekämpfung von Armut und Armutsfolgen stimmte die Synode einstimmig für die Einführung einer Kindergrundsicherung. Diese zielt auf einen veränderten Politikansatz ab: An die Stelle der Förderung von Kindern über das Steuerrecht beziehungsweise über verschiedene Sozialleistungen soll eine Kindergrundsicherung als eine Leistung mit niedrigschwelligem Zugang treten. Zudem empfiehlt die Synode den Gemeinden, das Seenotrettungsbündnis "United4Rescue – Gemeinsam Retten" sowie die Aktion des Bündnisses Seebrücke zu unterstützen.



Gesetz gegen sexualisierte Gewalt



Außerdem hat sich die Evangelische Kirche im Rheinland mit dem Thema sexualisierte Gewalt befasst. Einstimmig beschlossen die Synodalen ein Gesetz, das zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft tritt. Unter anderem sieht das Gesetz vor, dass alle hauptamtlichen Mitarbeiter der Evangelischen Kirche im Rheinland bei ihrer Einstellung und dann alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen. Für Ehrenamtliche sollen dieselben Regeln gelten, sofern sie Kontakt zu Minderjährigen oder abhängigen Volljährigen haben. Außerdem sind Mitarbeiter verpflichtet, einen Verdacht auf sexualisierte Gewalt zu melden.

Zu Beginn kündigte der amtierende Präses Manfred Rekowski an, im kommenden Jahr in den Ruhestand zu gehen. Er ist seit 2013 Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland und folgte damals auf Nikolaus Schneider. Über Rekowskis Nachfolge entscheidet das Kirchenparlament bei seiner Tagung im Januar 2021 in Bad Neuenahr.