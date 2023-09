Die Eishockey-Mannschaften aus Diez/Limburg und Neuwied starten in einer neuen Liga in die Saison. In der "BeNe-League" spielen sie gegen belgische und niederländische Mannschaften.

Beide Eishockey-Mannschaften sind überraschenderweise vom Verband in der deutschen Regionalliga West nicht mehr aufgenommen worden. Die Gründe sind nach Auskunft der Mannschaften unklar. Sie vermuten jedoch, dass sie spielerisch zu stark für die Regionalliga geworden sind und deshalb nicht mehr mitspielen dürfen. Das war ein Schock für uns (...). "Das war zunächst ein Schock für uns, weil damit erstmal alle Verträge hinfällig waren, die wir bereits gemacht hatten", erklärt Michael Schmidt, erster Vorsitzender der "Rockets" Diez/Limburg. Zunächst sei daher unklar gewesen, wie es mit dem Verein überhaupt weitergeht. Neuwieder "Bären" können Meistertitel nicht verteidigen Die "Rockets" Diez/Limburg sind vergangene Saison aus der Oberliga abgestiegen. Die Neuwieder "Bären" sind vergangene Saison in der Regionalliga West Meister geworden. Bitter für die Neuwieder: Weil sie nicht mehr in der Regionalliga West antreten dürfen, können sie dort auch ihren Meistertitel nicht verteidigen. Die Neuwieder "Bären" freuen sich auf neue Herausforderungen in der "BeNe-League". SWR "Auf der anderen Seite sind wir jetzt froh, dass wir in der "BeNe-League" spielen können. Die Gegner dort sind stärker und damit wird es für uns sportlich interessanter", sagt Dennis Schlicht, Spieler bei den Neuwieder "Bären". Die belgischen und niederländischen Mannschaften seien sehr laufstark und würden aggressiveres Eishockey spielen, als sie es von deutschen Gegnern gewohnt seien. Weitere Wege für die beiden Eishockey-Mannschaften Die Aufnahme in der "BeNe-League" bedeutet für beide Mannschaften auch weitere Anfahrtswege zu den Spielen. Sowohl die "Rockets" als auch "Die Bären" nehmen das aber gerne in Kauf. "Wir haben die Möglichkeit, für die Spiele am Wochenende in die Metropolen von Belgien oder den Niederlanden zu fahren - das ist eine tolle Sache", sagt Andy Lupzig, Trainer der "Bären". Die "Rockets" Diez/Limburg sind bereit für den Neustart in der neuen Liga. SWR "Wir treten jetzt international an, da freut sich natürlich jeder Sportler drauf", sagt Carsten Gosdeck, Trainer der "Rockets". Die neue Liga sei aber kein Selbstläufer, die Gegner seien stark. Seine Mannschaft müsse bei jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute kämpfen, so Gosdeck. "BeNe-League" könnte noch weiter wachsen Bisher spielten in der "BeNe-League" nur belgische und niederländische Eishockey-Mannschaften gegeneinander. Mit den "Rockets" und den "Bären" sind jetzt erstmals deutsche Mannschaften mit dabei. "Die Liga denkt gerade darüber nach, im kommenden Jahr noch Luxemburg und Frankreich mit aufzunehmen. Dadurch wird es für uns sogar noch reizvoller", erklärt Michael Schmidt von den "Rockets".