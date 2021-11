Eishalle hat neuen Eigentümer

Die Eishalle in Neuwied hat einen neuen Eigentümer: Eine gemeinnützige Gesellschaft hat die Halle nach eigenen Angaben gekauft. Es habe Befürchtungen gegeben, dass die Halle langfristig geschlossen werden muss. Die Gesellschaft will sich langfristig für den Erhalt der Halle und des Eishockey-Sports in der Region einsetzen. Sie besteht aus Vorstandsmitgliedern und Sponsoren des Neuwieder Eishockey-Clubs EHC „Die Bären“ 2016. Laut der Gesellschaft können sich auch Fans über eine Crowdfunding-Plattform an der Eishalle beteiligen und erhalten so ein Mitspracherecht.