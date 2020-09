per Mail teilen

Eigentlich sollte es das Eröffnungsfest schon im April geben. Dann kam Corona. Deshalb wird die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Modernisierung erst jetzt offiziell eröffnet.

Ein großer Elefant schaut die Besucher der Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler beim Reinkommen an. Neben dem großen Plakat hängen überall bunte Bilder. Im Foyer stehen neue bequeme Sessel, Tische und Stühle. Etwa zwei Millionen Euro wurden in die Modernisierung der Herberge investiert, sagt Leiter Oliver Piel.

Moderne Zimmer mit eigener Dusche

Nur drei Monate hätten die Umbauarbeiten gedauert. Unter anderem wurden in der Zeit die Gästezimmer komplett umgestaltet. Statt normalen Etagenbetten gibt es in jedem Vier-Personen-Zimmer jetzt eine bunte Bettenburg - außen mit Schränken und in der Mitte eine Leiter. Jedes Zimmer hat eine eigene Dusche und Toilette. Auch die Aufenthaltsräume, die Terrasse und das Restaurant wurden bunt neu gestaltet.

Auch der Aufenthaltsbereich und das Foyer wurden neu gestaltet. SWR

Hoffnung auf rheinland-pfälzische Schüler

Herbergsleiter Piel hofft, dass bald auch wieder Schüler aus Rheinland-Pfalz kommen werden. Denen sind Klassenfahrten derzeit noch nicht wieder erlaubt. Deshalb kämen bislang vor allem Familien und Schüler aus Nordrhein-Westfalen in die Ahrtal-Jugendherberge.