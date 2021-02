per Mail teilen

Eine Wunde am Finger eines Wildcampers hat im Wald bei Mayen einen Großeinsatz ausgelöst: Erst kamen Sanitäter, dann rückte die Feuerwehr an und schließlich noch die Bergwacht.

Zwei Männer hatten sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend zum Wildcampen verabredet, um in einen Geburtstag hineinzufeiern. Doch dazu kam es nicht, denn einer der Männer verletzte sich beim Holzhacken mit einem Beil am Finger und rief einen Krankenwagen.

Rettungswagen muss von der Feuerwehr befreit werden

Der Krankenwagen fuhr sich auf dem unwegsamen Gelände im Schlamm fest und rief die Feuerwehr zur Hilfe. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich, den Rettungswagen freizuschleppen. Währenddessen kümmerte sich die Bergwacht Ettringen um den verletzten Finger des Mannes. Sie haben ein Spezialfahrzeug, das für Einsätze in unwegsamem Gelände gemacht ist. Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Männer müssen mit Strafe rechnen

Im Einsatz war ebenfalls die Polizei - denn Wildcampen und das Entzünden von Feuer im Wald sind verboten. Die beiden Männer müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.