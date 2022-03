Wie sich Koblenz als Shopping-Stadt verändert hat

Immer mehr Geschäfte in der Koblenzer Innenstadt stehen leer. Nach Angaben der Stadt gibt es aber keinen Grund zur Sorge: Ein Leerstandsproblem gebe es in Koblenz nämlich nicht.

Wer durch die Löhrstraße schlendert, dem fällt schnell auf: Es gibt zwar einige neue Geschäfte, aber viele Läden, darunter auch alteingesessene, haben zugemacht und stehen jetzt leer. Die große Esprit-Filiale in der Löhrstraße, das ehemalige "Il Conte" im Entenpfuhl, der Schokoladen-Laden an den Vier Türmen - immer wieder findet man leere Verkaufsflächen und verstaubte Schaufenster in den Einkaufsstraßen.

Leer stehende Geschäfte bedeuten nicht gleich Leerstand

Ein Leerstandsproblem habe die Stadt aber nicht, erklärt der Leiter der Wirtschaftsförderung, Thomas Hammann: "Ein leer stehendes Geschäft bedeutet nicht sofort, dass es sich dabei um einen Leerstand handelt." Denn fast alle betroffenen Geschäfte in der Innenstadt hätten bereits einen Nachmieter gefunden.

Die Geschäfte stünden oft über einen längeren Zeitraum leer, weil es Zeit brauche, bis ein neues Geschäft öffnen könne. Verträge müssten verhandelt werden, erklärt Hammann, Handwerkerarbeiten würden dauern. Auch die Genehmigung für eine Umnutzung des Geschäfts, also wenn beispielsweise ein Bekleidungsgeschäft ein Café werden soll, brauche Zeit.

Shoppen in Koblenz: Viele wünschen sich mehr Auswahl

Anne Reif aus Koblenz Rübenach: "Ich empfinde Koblenz als super Einkaufsstadt. Man kriegt hier alles. Meine Bekannten aus dem Umland kommen auch oft nach Koblenz, weil sie hier gut einkaufen können. Durch Corona bin ich zwar nur noch selten in die Stadt gefahren. Jetzt im Frühling hoffe ich, dass man wieder öfter gehen kann." SWR Bild in Detailansicht öffnen Daniela: "Grundsätzlich shoppe ich immer gern, aber in Koblenz nicht unbedingt, weil die Auswahl nicht mehr so groß ist wie vorher, deswegen kaufe ich mehr online. Es gibt auch viele Läden, die schon seit Jahren zu sind und wo man nicht weiß, was da jetzt reinkommt." Maurizio: "Ich habe das Gefühl, die Nachfrage ist auch nicht so groß. Vielleicht sollte man die Vielfalt an Geschäften in der Stadt nochmal erhöhen, momentan geht man immer nur in dieselben Geschäfte." SWR Bild in Detailansicht öffnen Nadine: "Seit der Corona-Pandemie shoppt man viel mehr online. In Koblenz gibt es jetzt auch nicht so viele Läden, wo man gern hingehen würde. Ich gehe eigentlich immer nur in dasselbe Geschäft." SWR Bild in Detailansicht öffnen Rita Sauvigny aus Koblenz: "Ich kaufe fast alles in Koblenz. Ich habe meine speziellen Geschäfte, in die ich gern gehe. Ich würde mir nur ein paar mehr Qualitätsgeschäfte wünschen und nicht diese 1-Euro-Shops." SWR Bild in Detailansicht öffnen Anna: "Das, was man so für den Alltag braucht, findet man schon in Koblenz. Da hat man auch viel Auswahl. Wenn man aber doch mal etwas für einen besonderen Anlass braucht, dann wird es schwierig." SWR Bild in Detailansicht öffnen

Stadt kann mit Werbung in den Einzelhandel eingreifen

Steht ein Laden leer, versucht die Stadt mit Plakaten auf die Neuvermietung hinzuweisen. Welches Geschäft letztendlich in den Laden einzieht, darauf habe die Stadt aber so gut wie keinen Einfluss, sagt Hammann. Diese Entscheidung können allein die Eigentümer der Geschäftsgebäude treffen.

"Ein leer stehendes Geschäft bedeutet nicht sofort, dass es sich dabei um einen Leerstand handelt."

Die Aufgabe der Stadt sei es, den Kontakt mit den Eigentümern zu pflegen und so ein wenig Einfluss auf den Einzelhandel in Koblenz zu nehmen, erklärt Miriam Schuff, die seit Anfang Februar als neue City Managerin tätig ist. Die Stadt könne lediglich mit verschiedenen Aktionen und Werbung in den Einzelhandel eingreifen.

Shopping verlagert sich in den Entenpfuhl

Das Shopping habe sich verlagert, weg aus der Löhrstraße in Richtung Alstadt, sagt Thomas Hammann. Das kann auch Jutta Wilke bestätigen. Sie leitet seit mehr als 20 Jahren die Filiale "Lahr Schuhe" in der Löhrstraße. Ihrer Meinung nach hat sich die Einkaufsstraße zu einer Handy- und Brillen-Meile entwickelt. Die schönen Bekleidungsgeschäfte seien vorwiegend in der Altstadt. "Ich würde mir mehr hochpreisige Läden wünschen, die auch andere Mode mitbringen", sagt Wilke.

Viele Geschäftsschließungen sind insolvenzbedingt

Die beiden großen Einkaufszentren Löhr-Center und Forum Mittelrhein sind ebenfalls von Geschäftsschließungen betroffen. Im Löhr-Center haben in den vergangenen zwei Jahren eigenen Angaben zufolge acht Läden zugemacht, im Forum seien es sieben. "Dabei handelt es sich größtenteils um Filialen größerer Ketten, die aufgrund einer Insolvenz schließen mussten", erklärt Kim Voges, Center Managerin im Forum.

"Die Ausgaben pro Kopf sind gestiegen."

Auch im Löhr-Center sei das der Fall, so der Center Manager Sven Martens. Ob die Insolvenzen pandemiebedingt seien, könne Martens allerdings nicht sagen. In beiden Centern sind den Angaben zufolge bereits neue Geschäfte eröffnet worden, weitere Eröffnungen seien geplant.

Einzelhandel und Stadt blicken optimistisch auf die kommenden Monate

Viele Einzelhändler seien zuversichtlich, dass in den kommenden Monaten wieder so viele Menschen in die Stadt und zum Shoppen kommen, wie vor der Pandemie, sagt der Leiter der Wirtschaftsförderung Hammann. Auch Miriam Schuff ist optimistisch. "Die Einzelhändler haben uns erzählt, dass die Frequenz in den letzten Monaten zwar weniger geworden ist, die Ausgaben pro Kopf aber gestiegen sind", sagt Schuff. Sie glaubt, dass viele Menschen jetzt wieder richtig Lust hätten in die Stadt zu fahren, einzukaufen oder sich ins Restaurant oder Café zu setzen.