Die Stadt Andernach soll fahrradfreundlicher werden. Der Stadtrat hat deshalb acht Einbahnstraßen in der Innenstadt auch in der Gegenrichtung für Radfahrer freigegeben. Nach Angaben der Stadt werden an den Straßen nun entsprechende Verkehrsschilder aufgestellt. In gut zwei Wochen dürften Radfahrer die neue Regelung dann nutzen. Außerdem entschied der Stadtrat zu prüfen, ob noch acht weitere Einbahnstraßen für Radfahrer in die Gegenrichtung geöffnet werden können. Damit soll sich dann der Planungsausschuss im Juni beschäftigen.