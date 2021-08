per Mail teilen

Wohnen im Container. Für einige Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal, ist das nun die einzige Möglichkeit ein Dach über dem Kopf zu haben.

In einer Rekordzeit von sieben Tagen war es aufgebaut: das Containerdorf auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Mendig, das Betroffene der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal aufnehmen will. Eine Woche lang wollte dort aber kaum jemand einziehen. Jetzt füllt es sich langsam.

Container auf der grünen Wiese

Wer auf dem Flugplatz steht, sieht direkt die zwei Reihen von weißen Containern, die auf einem Wiesengelände stehen. Gleich nebenan rattern Autos über eine viel befahrene Straße. Peter Sugo macht das nichts aus. Bis vor ein paar Wochen hat er noch in Sinzig im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gewohnt - das war auch an einer Straße. Doch dann kam die Flut und er hat alles verloren. Die Kleider, die er trägt, sind Spenden.

Peter Sugo vor seinem Container im Containerdorf. SWR Martina Gonser

Die ersten drei Wochen nach der Flut hat das Ehepaar im Hotel Schloss Ahrenthal gewohnt. Dort konnte es aber nicht länger bleiben, erzählt der 64 Jährige. Denn das Seminarhotel ist ab kommender Woche ausgebucht. Deshalb ist er mit seiner Frau ins Containerdorf gekommen.

Nun sitzt er in der Sonne vor seinem neuen vorübergehenden Zuhause an einem Campingtisch und löst Kreuzworträtsel. Im Inneren des Containers ist nicht viel Platz, aber es ist alles da, was gebraucht wird, sagt Peter Sugo.

"Jeder hat sein eigenes Bett. Es gibt einen Tisch, Stühle und es ist ein Kleiderschrank vorhanden. Es wird jeden Tag frisch gekocht, es ist für alles gesorgt, was wir brauchen."

Kostenlose Vollpension im Containerdorf

Die Toilettenanlagen und Duschen sind sauber, sagt Peter Sugo und er schwärmt von der guten Betreuung durch Helfer aus Mendig. Hier werde alles getan, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Demnächst soll es noch Waschmaschinen, einen Spielplatz für die Kinder und einen Grillplatz geben.

Bis zu 300 Menschen können in dem Containerdorf untergebracht werden. Zur Verfügung stehen Ein- und Zweibettcontainer. SWR Martina Gonser

Gleich neben Peter Sugo wohnt eine junge Frau mit ihrem Baby. Einen anderen Container teilen sich eine Mutter und ihre Tochter mit zwei Katzen und einem Hund. Alle haben das gleiche Schicksal und so kommen die Container-Bewohner schnell ins Gespräch. An der Einfahrt zum Containerdorf gibt es eine Rezeption, die Tag und Nacht besetzt ist. Dort sitzen Mitarbeiter der Veranstaltungsfirma I-Motion aus Mülheim-Kärlich. Oliver Vordemvenne ist der Geschäftsführer. Er hat das Containerdorf innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft:

"Natürlich ist das hier eine Notunterkunft und über einen längeren Zeitraum hier in so einem Container zu leben ist sicher alles andere als Ferienfreizeit, aber viel mehr lässt sich mit so einer kurzfristigen mobilen Lösung erstmal nicht herstellen."

Eine Übergangslösung

Der Sinziger Peter Sugo ist aber ausgesprochen froh und dankbar, dass er hier eine vorübergehende Bleibe gefunden hat. Lieber wäre ihm natürlich eine eigene Wohnung. Ein paar Angebote haben die Container-Paten von "Mendig hilft" schon herausgesucht. Eins ist klar: Das neue Zuhause wird den Sinziger weiter wegführen.

"Wir haben unsere Fühler auch nach Bonn ausgestreckt. Aber an die Ahr kriegt mich keiner mehr."

Das Containerdorf füllt sich

Nachdem sich in der ersten Woche nur wenige Interessenten für das Containerdorf gefunden hatten, sollen die Container in den kommenden Tagen von mehr als 40 weiteren Menschen bezogen werden.

Auf dem Gelände des Containerdorfs können bis zu 300 Menschen in Einzel- und Doppelbettcontainern untergebracht werden. Eine Willkommensbroschüre informiert über Hilfsangebote der Verbandsgemeinde Mendig, der öffentliche Nahverkehr kann kostenlos genutzt werden.