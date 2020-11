per Mail teilen

Es ist draußen kalt und vielleicht regnerisch. Man selbst sitzt abends im warmen Zimmer und denkt sich, da würde man keinen Hund vor die Tür jagen. Aber es gibt Menschen, die haben gar keine andere Wahl, außer draußen zu sein. - Menschen ohne Wohnung. Die müssen irgendwie klarkommen – egal, wie kalt oder nass es ist. Nur gut, dass es Leute wie Jürgen Michel gibt. Er kümmert sich in Koblenz zusammen mit einem Kollegen um obdachlose und wohnungslose Menschen. Und zwar als Streetworker für einen Verein, der sich “Die Schachtel” nennt. Den gibt’s in Koblenz seit 1985. Damals gab es in der Stadt überhaupt keine Aufenthaltsmöglichkeiten für wohnungslose Menschen. Das ist heute anders - auch dank des Vereins “Die Schachtel”.