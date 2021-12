Einkaufsmarkt am FOC darf gebaut werden

per Mail teilen

Ein geplanter Einkaufsmarkt in der Nähe des Factory-Outlet-Centers (FOC) in Montabaur darf gebaut werden. Ein privater Grundstückseigentümer und die Gemeinde Heiligenroth im Westerwald haben vor dem Verwaltungsgericht Kobenz erfolglos versucht, den Bau zu verhindern. Das Gericht wies ihre Eilanträge gegen die Baugenehmigung ab. Die Gemeinde Heiligenroth befürchtet, dass der geplante Einkaufsmarkt mit zwei Supermärkten in der Nähe des FOC, Konkurrenz für Einzelhändler im eigenen Gewerbegebiet sein könnte. Der angrenzende Grundstückseigentümer hält den Bau für unzumutbar. Das Koblenzer Verwaltungsgericht sah das anders. Es sei unter anderem nicht ersichtlich, dass etwa der Bebauungsplan fehlerhaft sei. Gegen die Entscheidung können die Beteiligten jetzt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen.