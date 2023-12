Wein und Rhein: So forscht die Uni Koblenz zu regionalen Themen

per Mail teilen

Seit einem Jahr ist die Universität Koblenz eigenständig. In diesem Jahr hat sie sich enger mit der Region vernetzt und erforscht vermehrt regionale Themen, wie die Rheinromantik.

Der 1. Januar 2023 war ein entscheidender Tag für die rheinland-pfälzische Hochschullandschaft: Die Universität Koblenz-Landau hat sich getrennt. Der Standort Landau gehört seitdem zur TU Kaiserslautern, die Universität Koblenz ist eine eigenständige Universität.

Es war ein super Jahr für die Universität Koblenz.

Das Präsidium der Koblenzer Universität zieht nach diesem ersten Jahr eine positive Bilanz. Universitätspräsident Stefan Wehner sagte im SWR-Interview: "Es war ein super Jahr für die Universität Koblenz". Die Tatsache, dass nun alle Mitarbeitenden an einem Ort seien, führe zu schnelleren Prozessen und mehr Dynamik.

Bessere Vernetzung zwischen Uni und Region Koblenz

Besonders wichtig aus Sicht der Universitätsleitung: Die Uni kann sich jetzt besser und enger mit der Region vernetzen. Verschiedene Studiengänge und Forschungsprojekte greifen Themen auf, die für Koblenz und die Region relevant sind.

Professur für Rheinromantik denkbar

So hat die Uni beispielsweise im Oktober den neuen Studiengang Gewässerkunde und Wasserwirtschaft gestartet - eine Kooperation mit der Hochschule Koblenz und der Bundesanstalt für Gewässerkunde, die ihren Sitz in Koblenz hat.

Der Fachbereich Germanistik denke über eine Professur für Rheinromantik nach, sagte Universitätspräsident Wehner: "Die Rheinromantik kann man natürlich am besten dort untersuchen, wo sie stattfindet, also bei uns im Mittelrheintal."

Auch das in der Region so tief verwurzelte Thema Wein sowie die Keramik sind an der Koblenzer Universität immer wieder Gegenstand der Forschung. Da geht es etwa darum, wie Künstliche Intelligenz die Arbeit im Weinberg unterstützen kann. Im Bereich Keramik haben Wissenschaftler der Universität Koblenz zuletzt dazu geforscht, wie mithilfe von Keramik Müllverbrennungsanlagen effizienter arbeiten können.

AStA: Uni Koblenz nach Trennung familiärer

Auch die Studierenden der Universität Koblenz zeigen sich bislang zufrieden damit, jetzt an einer eigenständigen Universität zu studieren. Die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses, Jolina Weishäupl, sagte dem SWR: "Nach der Trennung ist es hier an der Uni noch heimischer und familiärer geworden. Es ist alles an einem Ort, man hat die Ansprechpersonen vor Ort. Aus unserer Sicht ist das eine gute Entwicklung."