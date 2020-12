Das Deutsche Rote Kreuz weist heute am Internationalen Tag des Ehrenamtes auf die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagement in der Corona-Pandemie hin. Die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer sei wichtiger denn je, so das DRK in Koblenz. Für die Helfer sei das Jahr aber auch besonders schwierig gewesen.



Nur dank der ehrenamtlichen Arbeit könne man sich den Pandemie-Herausforderungen stellen, sagte der Koblenzer DRK-Chef Leo Biewer. Allerdings konnten besonders die Freiwilligen, die selbst zu Risikogruppen gehören in diesem Jahr nicht so aktiv helfen, wie sonst. Auswirkungen hatte die Pandemie auch auf die Vergabe der Ehrenamtskarte der Landesregierung. Gerade einmal fünf neue Karten wurden nach Angaben der Staatskanzlei in diesem Jahr in Koblenz ausgestellt, 2019 waren es noch 22. Die Karte kann jeder beantragen, der sich durchschnittlich mindestens fünf Stunden in der Woche ehrenamtlich engagiert. Dafür gibt es dann Vergünstigungen, zum Beispiel beim Eintritt in ein Museum.