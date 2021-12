Ehrenamtspreis für Hilfsnetzwerk "Wäller helfen"

Das Hilfsnetzwerk "Wäller helfen" aus dem Westerwald erhält am Samstag den Publikumspreis der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt verliehen. Das hat die Stiftung mitgeteilt. Der Preis ist demach mit 10.000 Euro dotiert. Das Hilfsnetzwerk "Wäller helfen" hatte sich während der Corona-Krise gegründet. Die Initiatoren bringen nach eigenen Angaben Hilfesuchende mit Helfern im Westerwald zusammen. Etwa wenn jemand Hilfe beim Einkaufen benötige oder nicht mehr selbst mit dem Hund Gassi gehen könne. Auch der Tierpark in Bad Marienberg wurde den Angaben zufolge in den vergangenen Monaten von "Wäller helfen" finanziell unterstützt. Wie die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mitteilt, werden mit dem Preis gemeinnützige Organisationen in ganz Deutschland ausgezeichnet, die nicht nur gute Ideen umgesetzt haben, sondern diese Erfahrungen auch mit anderen teilen.