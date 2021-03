Ein Ehepaar aus dem Raum Mayen soll Konsumenten mit gefährlichen Drogen gehandelt haben. Nach Polizeiangaben sitzt das Paar jetzt in Untersuchungshaft. Am Mittwochnachmittag habe es auf dem Bahnhofsvorplatz in Koblenz einen größeren Einsatz von Rettungskräften gegeben. Laut der Polizei waren drei Menschen vom Notarzt versorgt worden - zwei von ihnen hätten ins Krankenhaus gemusst. Schon einige Tage vorher sei ein anderer Mann mit Anzeichen einer Vergiftung in eine Klinik gebracht worden. Danach ermittelte die Koblenzer Polizei und nahm nach eigenen Angaben das Ehepaar aus dem Raum Mayen fest. In ihrer Wohnung hätten die Beamten eine größere Menge an sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen gefunden.